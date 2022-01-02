Ребята, спасибо большое за помощь, значит, жду... И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White. Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно. Это реально в принципе?
Что-то не пойму, даже если задолженность в льготном периоде мизерная, Альфа всё равно списывает копейку за пользование кредитными средствами? Потратил за октябрь всего 170 грн, из них 154 погасил бонусами кешью. Осталось 16 грн. Специально гасить не стал, ведь меньше же двадцати гривен. Но списали эту копейку. Даже если бы потратил все 170 грн прямо 1 октября и месяц не гасил, то по льготной ставке в 0,01% нагорело бы всего 0,14 копейки. Не то чтобы напрягало копейку заплатить, но хотелось бы знать принцип на будущее. Ибо ранее уже бывало, что из-за невесть откуда берущейся копейки нагрели на 100 грн штрафа.
Shaman написав:тепер й в мене є претензії до Альфи.
що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.
якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
таков механизм работы - оформляется только на кредитную часть. не нужно было пополнять карту до оформления легкой.
mephala написав:candidat копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.
Да? Интересный расклад. А почему за пользование кредитными средствами в сентябре списали копейку не 1 октября, а 1 ноября? 30 сентября весь долг погасил, чтоб сотню не платить, а они только через месяц вспоминают, что надо за пользование кредитными средствами заплатить? Похоже на какую-то уловку, чтоб клиент забыл потом заплатить.
Кстати, сейчас пишут погасить задолженность до 29.11, а у меня расчётная дата - 1-е число. Вроде ж тогда до 1-го и должно быть? Специально перестраховываются?
Смс з банку отримав, що вклад закінчується через пару днів на 1350 дол (доларовий депозит за грн по курсу 37,40). Думаю запитаю, чи потрібно замовляти готівку. Так звана "персональний менеджер" відповіла, що треба обов"язково замовляти і замовила на 28/11, 10! днів після закінчення вкладу, бо швидше "не можна". Це у всьому банку така "ср№ка", чи тільки в деяких відділеннях?
Філ написав:Смс з банку отримав, що вклад закінчується через пару днів на 1350 дол (доларовий депозит за грн по курсу 37,40). Думаю запитаю, чи потрібно замовляти готівку. Так звана "персональний менеджер" відповіла, що треба обов"язково замовляти і замовила на 28/11, 10! днів після закінчення вкладу, бо швидше "не можна". Це у всьому банку така "ср№ка", чи тільки в деяких відділеннях?
Вам просто не повезло з персменом. Я отримував депо у день його закінчення. Персмен зателефонувала сама за 5 днів до закінчення і уточнила чи треба замовити готівку, чи я буду лонгувати вклад. Так що є ще в Альфі гарні люди і нормальні відлілення