Коли саме Ви це робили? Нововведення про 10 робочих днів з'явилось нещодавно. Ну і невеликі суми кажуть в касах без замовлення можна знімати.
Якщо не секрет, яке саме у Вас відділення?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:45
Коли саме Ви це робили? Нововведення про 10 робочих днів з'явилось нещодавно. Ну і невеликі суми кажуть в касах без замовлення можна знімати.
Якщо не секрет, яке саме у Вас відділення?
Додано: Пон 14 лис, 2022 14:18
Розклад такий постійний, щоб клієнт розслабив булки, типу загасився.
Аналогічно погашено все минулого місяця, картка полочна зара,
Проте маркетингові копійки це класика цієї банки. Як же не пройтися по роззявах.
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