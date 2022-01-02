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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 13:45

  Alien написав:Вам просто не повезло з персменом. Я отримував депо у день його закінчення. Персмен зателефонувала сама за 5 днів до закінчення і уточнила чи треба замовити готівку, чи я буду лонгувати вклад. Так що є ще в Альфі гарні люди і нормальні відлілення

Коли саме Ви це робили? Нововведення про 10 робочих днів з'явилось нещодавно. Ну і невеликі суми кажуть в касах без замовлення можна знімати.
Якщо не секрет, яке саме у Вас відділення?
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 14:18

  candidat написав:
  mephala написав:candidat
копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.

Да? Интересный расклад.
А почему за пользование кредитными средствами в сентябре списали копейку не 1 октября, а 1 ноября? 30 сентября весь долг погасил, чтоб сотню не платить, а они только через месяц вспоминают, что надо за пользование кредитными средствами заплатить? Похоже на какую-то уловку, чтоб клиент забыл потом заплатить.

Розклад такий постійний, щоб клієнт розслабив булки, типу загасився.
Аналогічно погашено все минулого місяця, картка полочна зара,
Проте маркетингові копійки це класика цієї банки. Як же не пройтися по роззявах.
Прораб
 
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