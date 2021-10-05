|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 лис, 2022 13:45
Alien написав:
Вам просто не повезло з персменом. Я отримував депо у день його закінчення. Персмен зателефонувала сама за 5 днів до закінчення і уточнила чи треба замовити готівку, чи я буду лонгувати вклад. Так що є ще в Альфі гарні люди і нормальні відлілення
Коли саме Ви це робили? Нововведення про 10 робочих днів з'явилось нещодавно. Ну і невеликі суми кажуть в касах без замовлення можна знімати.
Якщо не секрет, яке саме у Вас відділення?
-
ustinovse
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 28.10.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 14:18
candidat написав: mephala написав:candidat
копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.
Да? Интересный расклад.
А почему за пользование кредитными средствами в сентябре списали копейку не 1 октября, а 1 ноября? 30 сентября весь долг погасил, чтоб сотню не платить, а они только через месяц вспоминают, что надо за пользование кредитными средствами заплатить? Похоже на какую-то уловку, чтоб клиент забыл потом заплатить.
Розклад такий постійний, щоб клієнт розслабив булки, типу загасився.
Аналогічно погашено все минулого місяця, картка полочна зара,
Проте маркетингові копійки це класика цієї банки. Як же не пройтися по роззявах.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 681
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 18:11
ustinovse написав:
Коли саме Ви це робили? Нововведення про 10 робочих днів з'явилось нещодавно. Ну і невеликі суми кажуть в касах без замовлення можна знімати.
Якщо не секрет, яке саме у Вас відділення?
9 листопада останнiй раз. Ну перший конвертацiйний тут якраз закiнчився. Так що нововведення вже дiяло - 100%. Сума вiдповiдно 1350 USD плюс кiлька долярiв - проценти. Не зрозумiв що малось на увазi пiд питанням яке саме у мене вiддiлення - звичайне стандартне вiддiлення без якихось статусiв типу VIP, регiональне, обласне, тощо.
Брехати не буду - коли забирав - таки вiддали не одразу. Бо якраз трапилась повiтряна тривога - довелося чекати поки вiдмiнять - десь з пiв-години втратив, але усе вiддали в той же день.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 853
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 18:15
Alien написав:
9 листопада останнiй раз. Ну перший конвертацiйний тут якраз закiнчився. Так що нововведення вже дiяло - 100%. Сума вiдповiдно 1350 USD плюс кiлька долярiв - проценти. Не зрозумiв що малось на увазi пiд питанням яке саме у мене вiддiлення - звичайне стандартне вiддiлення без якихось статусiв типу VIP, регiональне, обласне, тощо.
Брехати не буду - коли забирав - таки вiддали не одразу. Бо якраз трапилась повiтряна тривога - довелося чекати поки вiдмiнять - десь з пiв-години втратив, але усе вiддали в той же день.
Дякую за відповідь. Я намагався зняти перший соцдепо (у чужому місті) - без замовлення не дали, хоча долари в касі були.
Яке саме відділення - то я хотів собі запам'ятати де є "гарне відділення Альфи з гарним персоналом". Може у Вашому місті ще комусь знадобиться.
-
ustinovse
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 28.10.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 18:32
candidat написав: mephala написав:candidat
копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.
Да? Интересный расклад.
А почему за пользование кредитными средствами в сентябре списали копейку не 1 октября, а 1 ноября? 30 сентября весь долг погасил, чтоб сотню не платить, а они только через месяц вспоминают, что надо за пользование кредитными средствами заплатить? Похоже на какую-то уловку, чтоб клиент забыл потом заплатить.
Кстати, сейчас пишут погасить задолженность до 29.11, а у меня расчётная дата - 1-е число. Вроде ж тогда до 1-го и должно быть? Специально перестраховываются?
За борг до 20 грн не карає алла, тобто 100 грн не спишуть.
І так - навмисно перестраховують клієнта.
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 1238
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 1291 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 лис, 2022 19:20
А смс мне банк таки прислал с приглашением в чате исправить реквизиты.
Так что, имейте в виду, если вдруг рука дрогнет
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 1100
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|865
|681270
|
Пон 14 лис, 2022 20:40
ВIВ
|
|185
|149690
|
|
|46
|88272
|
|