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Альфа-Банк
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Додано: Пон 14 лис, 2022 13:45
Alien написав:
Вам просто не повезло з персменом. Я отримував депо у день його закінчення. Персмен зателефонувала сама за 5 днів до закінчення і уточнила чи треба замовити готівку, чи я буду лонгувати вклад. Так що є ще в Альфі гарні люди і нормальні відлілення
Коли саме Ви це робили? Нововведення про 10 робочих днів з'явилось нещодавно. Ну і невеликі суми кажуть в касах без замовлення можна знімати.
Якщо не секрет, яке саме у Вас відділення?
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Додано: Пон 14 лис, 2022 14:18
candidat написав: mephala написав:candidat
копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.
Да? Интересный расклад.
А почему за пользование кредитными средствами в сентябре списали копейку не 1 октября, а 1 ноября? 30 сентября весь долг погасил, чтоб сотню не платить, а они только через месяц вспоминают, что надо за пользование кредитными средствами заплатить? Похоже на какую-то уловку, чтоб клиент забыл потом заплатить.
Розклад такий постійний, щоб клієнт розслабив булки, типу загасився.
Аналогічно погашено все минулого місяця, картка полочна зара,
Проте маркетингові копійки це класика цієї банки. Як же не пройтися по роззявах.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:11
ustinovse написав:
Коли саме Ви це робили? Нововведення про 10 робочих днів з'явилось нещодавно. Ну і невеликі суми кажуть в касах без замовлення можна знімати.
Якщо не секрет, яке саме у Вас відділення?
9 листопада останнiй раз. Ну перший конвертацiйний тут якраз закiнчився. Так що нововведення вже дiяло - 100%. Сума вiдповiдно 1350 USD плюс кiлька долярiв - проценти. Не зрозумiв що малось на увазi пiд питанням яке саме у мене вiддiлення - звичайне стандартне вiддiлення без якихось статусiв типу VIP, регiональне, обласне, тощо.
Брехати не буду - коли забирав - таки вiддали не одразу. Бо якраз трапилась повiтряна тривога - довелося чекати поки вiдмiнять - десь з пiв-години втратив, але усе вiддали в той же день.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:15
Alien написав:
9 листопада останнiй раз. Ну перший конвертацiйний тут якраз закiнчився. Так що нововведення вже дiяло - 100%. Сума вiдповiдно 1350 USD плюс кiлька долярiв - проценти. Не зрозумiв що малось на увазi пiд питанням яке саме у мене вiддiлення - звичайне стандартне вiддiлення без якихось статусiв типу VIP, регiональне, обласне, тощо.
Брехати не буду - коли забирав - таки вiддали не одразу. Бо якраз трапилась повiтряна тривога - довелося чекати поки вiдмiнять - десь з пiв-години втратив, але усе вiддали в той же день.
Дякую за відповідь. Я намагався зняти перший соцдепо (у чужому місті) - без замовлення не дали, хоча долари в касі були.
Яке саме відділення - то я хотів собі запам'ятати де є "гарне відділення Альфи з гарним персоналом". Може у Вашому місті ще комусь знадобиться.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 18:32
candidat написав: mephala написав:candidat
копейка у вас за сентябрь а не за октябрь.
Да? Интересный расклад.
А почему за пользование кредитными средствами в сентябре списали копейку не 1 октября, а 1 ноября? 30 сентября весь долг погасил, чтоб сотню не платить, а они только через месяц вспоминают, что надо за пользование кредитными средствами заплатить? Похоже на какую-то уловку, чтоб клиент забыл потом заплатить.
Кстати, сейчас пишут погасить задолженность до 29.11, а у меня расчётная дата - 1-е число. Вроде ж тогда до 1-го и должно быть? Специально перестраховываются?
За борг до 20 грн не карає алла, тобто 100 грн не спишуть.
І так - навмисно перестраховують клієнта.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 19:20
А смс мне банк таки прислал с приглашением в чате исправить реквизиты.
Так что, имейте в виду, если вдруг рука дрогнет
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Додано: Вів 15 лис, 2022 00:18
maxprofit написав:
За борг до 20 грн не карає алла, тобто 100 грн не спишуть.
І так - навмисно перестраховують клієнта.
Таки да. Но согласно
п. 14 Штраф за прострочення внесення суми мінімального платежу, одноразово за кожний факт виникнення прострочки 6:
14.1 - в день виникнення прострочки 100 грн.
14.2 - в разі, якщо сума простроченої заборгованості не погашена протягом 5 робочих днів 300 грн.
имеется фактор, что за пару копеек можно и начать с других 100 за просрочку ОМП с первого дня
И вот только согласно 6 сейчас
В разі, якщо сума простроченої заборгованості менше 30 грн. включно, штраф за прострочення погашення суми мінімального платеж у не застосовується.
Згідно з Законом України No 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», штраф за прострочення внесення суми мінімального платежу у періоді дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування не
застосовується.
только кто знает когда снова что-то поменяется
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Додано: Вів 15 лис, 2022 07:48
...ось така фішечка від алки
Закінчується депо через 5 днів. Заходу в чат замовити видачу , в одному чаті пропонують отримати через 10 днів , в іншому відмовляють ,поки не скінчиться депо і гроши не впадуть на карту, а вже потім можу замовляти іх видачу ...
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Додано: Вів 15 лис, 2022 13:04
mephala написав: Shaman написав:
тепер й в мене є претензії до Альфи.
що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.
якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
таков механизм работы - оформляется только на кредитную часть. не нужно было пополнять карту до оформления легкой.
тільки поповнення й було для того, щоб оформити легку розстрочку
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Додано: Вів 15 лис, 2022 15:33
abc111 написав:
...ось така фішечка від алки
Закінчується депо через 5 днів. Заходу в чат замовити видачу , в одному чаті пропонують отримати через 10 днів , в іншому відмовляють ,поки не скінчиться депо і гроши не впадуть на карту, а вже потім можу замовляти іх видачу ...
вони й у Африці гопники
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