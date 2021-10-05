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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 543544545546

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Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:39

  Shaman написав:
  mephala написав:
  Shaman написав:тепер й в мене є претензії до Альфи.

що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.

якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?


таков механизм работы - оформляется только на кредитную часть. не нужно было пополнять карту до оформления легкой.

тільки поповнення й було для того, щоб оформити легку розстрочку


он как выходит. прикольно спрашивать на форуме совета не до конца рассказав все детали операций. т.е. вы хотели на свои оформить легкую? :shock:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:15

Re: Альфа-Банк

Что происходит с орехами при возврате (частичном) суммы покупки, за которую они были начислены?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 16:24

  Кащей написав:Что происходит с орехами при возврате (частичном) суммы покупки, за которую они были начислены?

Возможно то, что указано в правилах орехоклуба:
8.2. Крім вищезазначеного, Банк залишає за собою право анулювати бонуси в рамках Програми у наступних випадках:
...
8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу):
- до 03.10.2019 р. - анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника;
- з 04.10.2019 р. - в залежності від повного або часткового повернення (товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу) анулюється 100% (сто відсотків) або частина Бонусів нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника;

Но может и не анулировать :lol:

P.S. Толку правда нынче с тех орехов... В правилах всё ещё написано, что за их счёт можно деньги за покупки в течение 30 календарных (в рабочих днях Алка только себе минимальные сроки устанавливает) дней возвращать, а на практике висит покупка от 7 ноября, такая бонусная, что в разделе клуба светится и орехов выше крыши и всё равно "у вас нет подходящих покупок для возврата".
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:00

Re: Альфа-Банк

Крім вищезазначеного, Банк залишає за собою право анулювати бонуси в рамках Програми у наступних випадках:
Да вот что-то не спешит Алла воспользоваться своим правом. Если их сейчас оприходовать, то ореховый счет в минуса залезет и Алла ореховый овердрафт мне устроит?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:09

  Кащей написав:Да вот что-то не спешит Алла воспользоваться своим правом. Если их сейчас оприходовать, то ореховый счет в минуса залезет и Алла ореховый овердрафт мне устроит?

Пока прецедентов не встречалось.
А если вы и будете первым, то чем рискуете? :)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:16

  Кащей написав:Да вот что-то не спешит Алла воспользоваться своим правом. Если их сейчас оприходовать, то ореховый счет в минуса залезет и Алла ореховый овердрафт мне устроит?

Не, ореховый овердрафт правилами не предумотрен. Есть 8.2.1 о том, что если орехи начислены неправомерно и клиент их успел проконвертировать в деньги, то Алла оставляет за собой право (но опять же не обязаннность) эту сумму со счетов клиента списать, но по-идее 8.2.2 это не касается. Не желает анулировать - и хорошо, законная щедрость.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:54

Ну за останній тиждень двічі компенсовував покупки горіхами - все ок
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 18:00

  motosmile написав:Ну за останній тиждень двічі компенсовував покупки горіхами - все ок

Логично. Если кому-то не досталось, то кто-то получил два. А чат у Аллы нынче захватил робот, который умеет говорить только "не понял ваш вопрос" и кидаться сылками на статьи из базы знаний.
moveton
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