Додано: Вів 15 лис, 2022 16:24

Кащей написав: Что происходит с орехами при возврате (частичном) суммы покупки, за которую они были начислены? Что происходит с орехами при возврате (частичном) суммы покупки, за которую они были начислены?

8.2. Крім вищезазначеного, Банк залишає за собою право анулювати бонуси в рамках Програми у наступних випадках:

...

8.2.2. у зв'язку з відміною операції/транзакції (повне або часткове повернення товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу):

- до 03.10.2019 р. - анулюється 100% (Сто відсотків) Бонусів нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника;

- з 04.10.2019 р. - в залежності від повного або часткового повернення (товару/ послуги/ коштів сплачених за товар або послугу) анулюється 100% (сто відсотків) або частина Бонусів нарахованих за операцію/транзакцію на бонусному рахунку Учасника;

Возможно то, что указано вНо может и не анулироватьP.S. Толку правда нынче с тех орехов... В правилах всё ещё написано, что за их счёт можно деньги за покупки в течение 30 календарных (в рабочих днях Алка только себе минимальные сроки устанавливает) дней возвращать, а на практике висит покупка от 7 ноября, такая бонусная, что в разделе клуба светится и орехов выше крыши и всё равно "у вас нет подходящих покупок для возврата".