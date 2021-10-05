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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лис, 2022 16:57
100 грн РКО списує в овер, якщо ліміт вибраний в 0? Треба в такому випадку закинути сотку до РД?
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Striker
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:25
moveton написав: Кащей написав:
Да вот что-то не спешит Алла воспользоваться своим правом. Если их сейчас оприходовать, то ореховый счет в минуса залезет и Алла ореховый овердрафт мне устроит?
Не, ореховый овердрафт правилами не предумотрен. Есть 8.2.1 о том, что если орехи начислены неправомерно и клиент их успел проконвертировать в деньги, то Алла оставляет за собой право (но опять же не обязаннность) эту сумму со счетов клиента списать, но по-идее 8.2.2 это не касается. Не желает анулировать - и хорошо, законная щедрость.
у меня такое было, просто висели отрицательные орехи и все, как пошли новые покупки, то они их загасили
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omb
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:35
Striker написав:
100 грн РКО списує в овер, якщо ліміт вибраний в 0? Треба в такому випадку закинути сотку до РД?
списує.
я інколи пропускаю - гашу вже, коли бачу мінус - але день в день - начебто проблем не було
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Shaman
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:41
mephala написав: mephala написав: Shaman написав:
тепер й в мене є претензії до Альфи.
що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку
. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.
якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?
таков механизм работы - оформляется только на кредитную часть. не нужно было пополнять карту до оформления легкой.
он как выходит. прикольно спрашивать на форуме совета не до конца рассказав все детали операций. т.е. вы хотели на свои оформить легкую?
а ще гарно відповідати, не дуже уважно читаючи питання
ще раз - спочатку пригашую кредит, а потім вже купую. якби проводка по переводу грошей пройшла першою, цих глюків би не було - а тут як пощастить. це внутрішня кухня банку, що якийсь час поповнення вважається своїми грошима - головне тут "якийсь час"
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Shaman
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:31
Shaman
ваш первый пост можно трактовать по разному. о чем я вам и написал.
например что ваше пополнение выводило ред в плюс. как один из вариантов.
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mephala
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Додано: Сер 16 лис, 2022 18:53
mephala написав:Shaman
ваш первый пост можно трактовать по разному. о чем я вам и написал.
например что ваше пополнение выводило ред в плюс. как один из вариантов.
ви ж зрозуміли, про що йде мова
гасити картку наперед - а навіщо? може покупки й не буде.
я вже робив так,зазвичай все було ок. тому мені й потрібен індікатор, який показує - ок чи ні.
до речі, за суттю відповідей й не було, я вже чат домучав
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Shaman
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:13
А дають зараз Сміливим +1% за лонгацію Мобільного?
Я з Альянсу вирішив виносити манатки
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:17
Amethyst написав:
А дають зараз Сміливим +1% за лонгацію Мобільного?
Я з Альянсу вирішив виносити манатки
Подзвони в сбу
Востаннє редагувалось idealstorm
в Сер 16 лис, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 20:19
idealstorm написав: Amethyst написав:
А дають зараз Сміливим +1% за лонгацію Мобільного?
Я з Альянсу вирішив виносити манатки
Ти б краще з форуму забрався, дурбелик
Я так дивлюся свербить в одному місці у когось? Вам до проктолога, шановний
Або відпочити пора
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Amethyst
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