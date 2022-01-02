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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547

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Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 16:57

100 грн РКО списує в овер, якщо ліміт вибраний в 0? Треба в такому випадку закинути сотку до РД?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:25

  moveton написав:
  Кащей написав:Да вот что-то не спешит Алла воспользоваться своим правом. Если их сейчас оприходовать, то ореховый счет в минуса залезет и Алла ореховый овердрафт мне устроит?

Не, ореховый овердрафт правилами не предумотрен. Есть 8.2.1 о том, что если орехи начислены неправомерно и клиент их успел проконвертировать в деньги, то Алла оставляет за собой право (но опять же не обязаннность) эту сумму со счетов клиента списать, но по-идее 8.2.2 это не касается. Не желает анулировать - и хорошо, законная щедрость.
у меня такое было, просто висели отрицательные орехи и все, как пошли новые покупки, то они их загасили
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:35

  Striker написав:100 грн РКО списує в овер, якщо ліміт вибраний в 0? Треба в такому випадку закинути сотку до РД?

списує.

я інколи пропускаю - гашу вже, коли бачу мінус - але день в день - начебто проблем не було
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:41

  mephala написав:
  mephala написав:
  Shaman написав:тепер й в мене є претензії до Альфи.

що було? ввечері поповнення картки Red з картки White й оформлення покупки в Легку розсрочку. що сталося - ой, а система зарахувала ваше поповнення як власні кошти й відповідно провела розсрочку тільки на невелику частину від покупки.

якось Альфу можна примусити оформити розстрочку на всю суму?


таков механизм работы - оформляется только на кредитную часть. не нужно было пополнять карту до оформления легкой.



он как выходит. прикольно спрашивать на форуме совета не до конца рассказав все детали операций. т.е. вы хотели на свои оформить легкую? :shock:

а ще гарно відповідати, не дуже уважно читаючи питання ;)

ще раз - спочатку пригашую кредит, а потім вже купую. якби проводка по переводу грошей пройшла першою, цих глюків би не було - а тут як пощастить. це внутрішня кухня банку, що якийсь час поповнення вважається своїми грошима - головне тут "якийсь час"
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:31

Shaman
ваш первый пост можно трактовать по разному. о чем я вам и написал.
например что ваше пополнение выводило ред в плюс. как один из вариантов.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 18:53

  mephala написав:Shaman
ваш первый пост можно трактовать по разному. о чем я вам и написал.
например что ваше пополнение выводило ред в плюс. как один из вариантов.

ви ж зрозуміли, про що йде мова ;)

гасити картку наперед - а навіщо? може покупки й не буде.

я вже робив так,зазвичай все було ок. тому мені й потрібен індікатор, який показує - ок чи ні.

до речі, за суттю відповідей й не було, я вже чат домучав :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:13

А дають зараз Сміливим +1% за лонгацію Мобільного?
Я з Альянсу вирішив виносити манатки :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 20:17

  Amethyst написав:А дають зараз Сміливим +1% за лонгацію Мобільного?
Я з Альянсу вирішив виносити манатки :(

Подзвони в сбу
Востаннє редагувалось idealstorm в Сер 16 лис, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 21:03

Хм. Даже +2% дають при пролонгації Мобільного-7
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 23:02

  Shaman написав:до речі, за суттю відповідей й не було, я вже чат домучав :)


згадався кейс з форуму аналогічний до вашого що було пов’язано на часі між операціями так офпред тоді сказала що бажано між операціями витримувати часа 3 так як банк проводить пакетами. а в середині пакету операції сортує за прийшло/пішло а не часом операції
mephala
 
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