Не могу перевести с хамелеона п2п. пишет сталася помилка. в чем может быть причина?
поддержка говорит что лимит 100000 грн/мес. лимит на п2п и сэп это два разных лимита?
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Додано: Чет 17 лис, 2022 11:31
Не могу перевести с хамелеона п2п. пишет сталася помилка. в чем может быть причина?
поддержка говорит что лимит 100000 грн/мес. лимит на п2п и сэп это два разных лимита?
Додано: Чет 17 лис, 2022 11:41
Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.
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