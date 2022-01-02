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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:31

Не могу перевести с хамелеона п2п. пишет сталася помилка. в чем может быть причина?
поддержка говорит что лимит 100000 грн/мес. лимит на п2п и сэп это два разных лимита?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:41

Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.
M-Audio
 
Повідомлень: 2703
З нами з: 23.03.11
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  #<1 ... 545546547548
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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