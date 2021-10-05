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Альфа-Банк
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Додано: Чет 17 лис, 2022 11:31
Не могу перевести с хамелеона п2п. пишет сталася помилка. в чем может быть причина?
поддержка говорит что лимит 100000 грн/мес. лимит на п2п и сэп это два разных лимита?
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andreyiskra
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Додано: Чет 17 лис, 2022 11:41
Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.
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M-Audio
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:13
M-Audio написав:
Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.
А в других банках, практикующих курс по проводке, было бы не так?
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ingtrans
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:17
ingtrans написав: M-Audio написав:
Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.
А в других банках, практикующих курс по проводке, было бы не так?
Угуу. И в Райфе и в УкрГазе и в УкрЭксиме было точно также. Сдебетки б загнали в овер под 40..60% годовых. Правда эт лучше, чем разовая комис 4%
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Amethyst
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Додано: Чет 17 лис, 2022 12:20
andreyiskra написав:
Не могу перевести с хамелеона п2п. пишет сталася помилка. в чем может быть причина?
поддержка говорит что лимит 100000 грн/мес. лимит на п2п и сэп это два разных лимита?
Угу. СЭП - 200К/мес, р2р толкашка -- 100к/мес. Попробуйте ещё сдернуть Моней или Валей, может 10..20к разрешить )
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Amethyst
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:01
Amethyst написав: andreyiskra написав:
Не могу перевести с хамелеона п2п. пишет сталася помилка. в чем может быть причина?
поддержка говорит что лимит 100000 грн/мес. лимит на п2п и сэп это два разных лимита?
Угу. СЭП - 200К/мес, р2р толкашка -- 100к/мес. Попробуйте ещё сдернуть Моней или Валей, может 10..20к разрешить )
А за сдергивание с Хамелеона нет комиссии?
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lara_08
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Додано: Чет 17 лис, 2022 13:11
lara_08 написав:
А за сдергивание с Хамелеона нет комиссии?
С Хамона (своих) и Пакеток -- нет
С Хамоном ток нуна быть осторожным т.к. действительно можно влезть в кредитные из-за регламента проводки пополняшек!
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Amethyst
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