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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 545546547548

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 11:41

Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:13

  M-Audio написав:Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.

А в других банках, практикующих курс по проводке, было бы не так?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:17

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.

А в других банках, практикующих курс по проводке, было бы не так?
Угуу. И в Райфе и в УкрГазе и в УкрЭксиме было точно также. Сдебетки б загнали в овер под 40..60% годовых. Правда эт лучше, чем разовая комис 4%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 12:20

  andreyiskra написав:Не могу перевести с хамелеона п2п. пишет сталася помилка. в чем может быть причина?
поддержка говорит что лимит 100000 грн/мес. лимит на п2п и сэп это два разных лимита?

Угу. СЭП - 200К/мес, р2р толкашка -- 100к/мес. Попробуйте ещё сдернуть Моней или Валей, может 10..20к разрешить )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:01

  Amethyst написав:
  andreyiskra написав:Не могу перевести с хамелеона п2п. пишет сталася помилка. в чем может быть причина?
поддержка говорит что лимит 100000 грн/мес. лимит на п2п и сэп это два разных лимита?

Угу. СЭП - 200К/мес, р2р толкашка -- 100к/мес. Попробуйте ещё сдернуть Моней или Валей, может 10..20к разрешить )

А за сдергивание с Хамелеона нет комиссии?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:11

Re: Альфа-Банк

  lara_08 написав:А за сдергивание с Хамелеона нет комиссии?

С Хамона (своих) и Пакеток -- нет
С Хамоном ток нуна быть осторожным т.к. действительно можно влезть в кредитные из-за регламента проводки пополняшек!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 13:24

  Amethyst написав:
  ingtrans написав:
  M-Audio написав:Альфа-банк в своем репертуаре. Снял с хамелеона налички в валюте. На момент снятия баланс укладывался в собственные средства. К моменту списания курс вырос, и баланс ушел в минус. По мнению банка это достаточное основание, чтобы утверждать, что я снимал наличные в счет кредитных средств, и взять за это комиссию.

А в других банках, практикующих курс по проводке, было бы не так?
Угуу. И в Райфе и в УкрГазе и в УкрЭксиме было точно также. Сдебетки б загнали в овер под 40..60% годовых. Правда эт лучше, чем разовая комис 4%

Спасибо за информацию. Я как-то рассчитывал, что комиссии считаются в момент операции, а дальше проводится уже только корректировка баланса по фактическому курсу. Ну раз нет, значит нет. Всё равно это единственный в моей колоде банк, который за снятие наличных в пределах лимита не берёт комиссию.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:00

  Arien написав:И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год
Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White.
Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно.
Это реально в принципе?


Апну, потому что и поддержка пока молчит... Видимо, задача неподъемная :(
Может, кто-то все же сталкивался?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 23:24

Re: Альфа-Банк

Arien, ну тут только через поддержку или отделение. Поддержка запросила помощь второй линии, поэтому ответ дадут небыстро.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 00:49

  Howl написав:Arien, ну тут только через поддержку или отделение. Поддержка запросила помощь второй линии, поэтому ответ дадут небыстро.


Спасибо, как думаете - если отправиться с этой задачей в отделение, будет быстрее, чем поддержка?
Правда, наше закрыли, а там я хотя бы нескольких сотрудников знала...
Arien
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