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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 546547548549

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:32

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:если отправиться с этой задачей в отделение, будет быстрее, чем поддержка?
Я не знаю всей "кухни" Аллы, но по идеи да -- должно быть быстрее, поскольку выписку делает сам сотрудник отделения.

Несколько вариантов.

Первый. Обратитесь в видеочат. Если быстро вопрос решить не могут, то смотрим ниже.

Второй. На сайте банка посмотреть актуальный список работающих отделений. На картах Google найти это отделение и, возможно, там будет указан их телефон, позвонив на который можно узнать решение данного вопроса.
Ещё номер телефона отделения можно узнать у поддержки банка.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:11

Хитрозадая Альфа уже задумала побрить втихаря, что ли? После того, как жаба надоумила их на самое дорогое смс-информирование в 25 грн, отключил его нафиг. И тут вдруг опять начали смски приходить. Или нашару хотят смс-информирование подарить?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:33

Re: Альфа-Банк

candidat, перешли на бесплатные PUSH или вообще отключили Альфа-Чек (информирование)?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:43

  Howl написав:candidat, перешли на бесплатные PUSH или вообще отключили Альфа-Чек (информирование)?

Push
candidat
 
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