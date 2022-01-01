Arien написав:если отправиться с этой задачей в отделение, будет быстрее, чем поддержка?
Я не знаю всей "кухни" Аллы, но по идеи да -- должно быть быстрее, поскольку выписку делает сам сотрудник отделения.
Несколько вариантов.
Первый. Обратитесь в видеочат. Если быстро вопрос решить не могут, то смотрим ниже.
Второй. На сайте банка посмотреть актуальный список работающих отделений. На картах Google найти это отделение и, возможно, там будет указан их телефон, позвонив на который можно узнать решение данного вопроса. Ещё номер телефона отделения можно узнать у поддержки банка.
Хитрозадая Альфа уже задумала побрить втихаря, что ли? После того, как жаба надоумила их на самое дорогое смс-информирование в 25 грн, отключил его нафиг. И тут вдруг опять начали смски приходить. Или нашару хотят смс-информирование подарить?