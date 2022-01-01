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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550>

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Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:32

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:если отправиться с этой задачей в отделение, будет быстрее, чем поддержка?
Я не знаю всей "кухни" Аллы, но по идеи да -- должно быть быстрее, поскольку выписку делает сам сотрудник отделения.

Несколько вариантов.

Первый. Обратитесь в видеочат. Если быстро вопрос решить не могут, то смотрим ниже.

Второй. На сайте банка посмотреть актуальный список работающих отделений. На картах Google найти это отделение и, возможно, там будет указан их телефон, позвонив на который можно узнать решение данного вопроса.
Ещё номер телефона отделения можно узнать у поддержки банка.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:11

Хитрозадая Альфа уже задумала побрить втихаря, что ли? После того, как жаба надоумила их на самое дорогое смс-информирование в 25 грн, отключил его нафиг. И тут вдруг опять начали смски приходить. Или нашару хотят смс-информирование подарить?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:33

Re: Альфа-Банк

candidat, перешли на бесплатные PUSH или вообще отключили Альфа-Чек (информирование)?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:43

  Howl написав:candidat, перешли на бесплатные PUSH или вообще отключили Альфа-Чек (информирование)?

Push
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 18:57

Re: Альфа-Банк

candidat, можно расслабится. Если PUSH не доставлен, то Алла шлёт SMS и это бесплатно. ;)
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 19:14

  Howl написав:candidat, можно расслабится. Если PUSH не доставлен, то Алла шлёт SMS и это бесплатно. ;)

и даже вайбером может еще
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:32

Може було в когось подібне. Оформив покупку в Епіцентрі з Легкою розстрочкою, але через пару днів відмінив замовлення, ще не отримував товар. Оператор Епіцентру відмінила і сказала, що гроші за товар їм ще не поступали на рахунок і чекайте, коли банк поверне кошти. Пишу в чудо-чат Сенсу, довбограї мені пропонують погасити розстрочку достроково, на питання: "І що це дасть?" не можуть відповісти. В мене вже був подібний кейс з поверненням товару в Алло, там мені відразу після здачі товару зарахували суму покупки, а розстрочка так і залишилася, тобто все пройшло ок.

Подзвонив перс менеджеру, впродовж години має щось дізнатися і вирішити по моєму питанню, і каже, що не може такого бути і Епіцентр щось бреше, бо розстрочка оформлена.

upd: подзвонив ще раз в Епіцентр, вже друга говорить, що саме Епіцентр поверне кошти впродовж 7 робочих днів, так як оплата пройшла. :lol: А перша говорила дослівно: "Так як кошти ще повністю не поступили, буде повернення від банку, по строку повернення уточнюйте у банку".

Напишу зараз перс вумен, щоб вже не мучилась. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:57

  Arien написав:
  Arien написав:И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год
Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White.
Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно.
Это реально в принципе?


Апну, потому что и поддержка пока молчит... Видимо, задача неподъемная :(
Может, кто-то все же сталкивался?

Можно заказать выписку на мыло. Кстати придёт нормальная подробнейшая выписка, такая же как была в дельте и сейчас в идее.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:00

  Striker написав:Може було в когось подібне. Оформив покупку в Епіцентрі з Легкою розстрочкою, але через пару днів відмінив замовлення, ще не отримував товар. Оператор Епіцентру відмінила і сказала, що гроші за товар їм ще не поступали на рахунок і чекайте, коли банк поверне кошти. Пишу в чудо-чат Сенсу, довбограї мені пропонують погасити розстрочку достроково, на питання: "І що це дасть?" не можуть відповісти. В мене вже був подібний кейс з поверненням товару в Алло, там мені відразу після здачі товару зарахували суму покупки, а розстрочка так і залишилася, тобто все пройшло ок.

Подзвонив перс менеджеру, впродовж години має щось дізнатися і вирішити по моєму питанню, і каже, що не може такого бути і Епіцентр щось бреше, бо розстрочка оформлена.

upd: подзвонив ще раз в Епіцентр, вже друга говорить, що саме Епіцентр поверне кошти впродовж 7 робочих днів, так як оплата пройшла. :lol: А перша говорила дослівно: "Так як кошти ще повністю не поступили, буде повернення від банку, по строку повернення уточнюйте у банку".

Напишу зараз перс вумен, щоб вже не мучилась. :)

Первая говорила правильно. Жди реверсал, затем гаси руками через МАБ или сенс.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:03

Re: Альфа-Банк

Тут сегодня возникла проблема технического характера, но когда я обратился в чат, то поддержка с пеной у рта доказывала что МАБ закроют с 1 декабря. Почти час доказывала, но потом сдалась и взяла сутки на размышления. Очень интересно что это было, очередной кидок от банка или просто оператор тупой?
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