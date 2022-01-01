Навішо гасити? Перша збрехала і сказала, що БАНК повинен повернути гроші, до чого тут взагалі банк? Розстрочка вже оформлена, гроші Епіцентру зараховані, це підтвердила вже друга оператор - сказала, що в момент оформлення Легкої розстрочки уже фактично можна вважати, що гроші зараховані. Сказала чекати від 1 до 7 робочих банківських днів, саме Епіцентр робить повернення. А з першою сказала проведуть бесіду. Про це ж сказала і персональний менеджер, що не може такого бути, що не зараховані.
В мене зараз висить подібна розстрочка в Алло, схема була така - купив товар, повернув, зайшла повна сума від Алло на карту, а розстрочка висить під 0.01%. Лайфхак.