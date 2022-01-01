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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:10

  cdj2 написав:Первая говорила правильно. Жди реверсал, затем гаси руками через МАБ или сенс.

Навішо гасити? :shock: Перша збрехала і сказала, що БАНК повинен повернути гроші, до чого тут взагалі банк? Розстрочка вже оформлена, гроші Епіцентру зараховані, це підтвердила вже друга оператор - сказала, що в момент оформлення Легкої розстрочки уже фактично можна вважати, що гроші зараховані. Сказала чекати від 1 до 7 робочих банківських днів, саме Епіцентр робить повернення. А з першою сказала проведуть бесіду. Про це ж сказала і персональний менеджер, що не може такого бути, що не зараховані.

В мене зараз висить подібна розстрочка в Алло, схема була така - купив товар, повернув, зайшла повна сума від Алло на карту, а розстрочка висить під 0.01%. Лайфхак. :)
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  #<1 ... 547548549550
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