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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:10

  cdj2 написав:Первая говорила правильно. Жди реверсал, затем гаси руками через МАБ или сенс.

Навішо гасити? :shock: Перша збрехала і сказала, що БАНК повинен повернути гроші, до чого тут взагалі банк? Розстрочка вже оформлена, гроші Епіцентру зараховані, це підтвердила вже друга оператор - сказала, що в момент оформлення Легкої розстрочки уже фактично можна вважати, що гроші зараховані. Сказала чекати від 1 до 7 робочих банківських днів, саме Епіцентр робить повернення. А з першою сказала проведуть бесіду. Про це ж сказала і персональний менеджер, що не може такого бути, що не зараховані.

В мене зараз висить подібна розстрочка в Алло, схема була така - купив товар, повернув, зайшла повна сума від Алло на карту, а розстрочка висить під 0.01%. Лайфхак. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:52

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:поддержка с пеной у рта доказывала что МАБ закроют с 1 декабря.
Закроют старое приложение Alfa Mobile, МАБ пока будет работать.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:08

  cdj2 написав:
  Arien написав:
  Arien написав:И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год
Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White.
Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно.
Это реально в принципе?


Апну, потому что и поддержка пока молчит... Видимо, задача неподъемная :(
Может, кто-то все же сталкивался?

Можно заказать выписку на мыло. Кстати придёт нормальная подробнейшая выписка, такая же как была в дельте и сейчас в идее.

Да, спасибо, вот именно так и обещалось от поддержки :), но все еще тихо.
Я пока перерывала свои архивы, но все же без банка не обойтись.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:16

Re: Альфа-Банк

нічний платіж з Моно зайшов після шостої. чекаю пояснень з заявкою
wolt450
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