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Альфа-Банк
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Додано: Пон 21 лис, 2022 18:10
cdj2 написав:
Первая говорила правильно. Жди реверсал, затем гаси руками через МАБ или сенс.
Навішо гасити?
Перша збрехала і сказала, що БАНК повинен повернути гроші, до чого тут взагалі банк? Розстрочка вже оформлена, гроші Епіцентру зараховані, це підтвердила вже друга оператор - сказала, що в момент оформлення Легкої розстрочки уже фактично можна вважати, що гроші зараховані. Сказала чекати від 1 до 7 робочих банківських днів, саме Епіцентр робить повернення. А з першою сказала проведуть бесіду. Про це ж сказала і персональний менеджер, що не може такого бути, що не зараховані.
В мене зараз висить подібна розстрочка в Алло, схема була така - купив товар, повернув, зайшла повна сума від Алло на карту, а розстрочка висить під 0.01%. Лайфхак.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 20:52
cdj2 написав:
поддержка с пеной у рта доказывала что МАБ закроют с 1 декабря.
Закроют старое приложение Alfa Mobile, МАБ пока будет работать.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 23:08
cdj2 написав: Arien написав: Arien написав:
И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год
Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White.
Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно.
Это реально в принципе?
Апну, потому что и поддержка пока молчит... Видимо, задача неподъемная
Может, кто-то все же сталкивался?
Можно заказать выписку на мыло. Кстати придёт нормальная подробнейшая выписка, такая же как была в дельте и сейчас в идее.
Да, спасибо, вот именно так и обещалось от поддержки
, но все еще тихо.
Я пока перерывала свои архивы, но все же без банка не обойтись.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 23:16
нічний платіж з Моно зайшов після шостої. чекаю пояснень з заявкою
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Додано: Вів 22 лис, 2022 05:21
motosmile написав:
Ну покажіть вже скрін із сенс деталей операції, про яку кажете - спробуємо разом розібратися)
Не надо
Неделя активных отключений света прочистила память, что покупка должна быть от 50 грн, а в этот раз чуток не дотянул. Что не меняет того, что эта инфа зарыта так, чтобы случайно не найти (даже не в общих правилах, а в базе знаний) и что чат нынче бестолковый.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 09:39
Howl написав: cdj2 написав:
поддержка с пеной у рта доказывала что МАБ закроют с 1 декабря.
Закроют старое приложение Alfa Mobile, МАБ пока будет работать.
Оператор Татьяна Ткаченко сейчас с пеной у рта доказывает что МАБ тоже.
Кстати уже вторые сутки идёт чат)))
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:41
Arien написав:
Да, спасибо, вот именно так и обещалось от поддержки
, но все еще тихо.
Я пока перерывала свои архивы, но все же без банка не обойтись.
Дошла до отделения, выяснилось, что отделение дает выписку (бесплатно, в любом виде) максимум за год. Все остальное, даже по активной карте - нужно заказывать через какое-то внутреннее подразделение Альфы, и за деньги (150 грн).
Теперь самое неприятное: в отделении и на поддержке не в курсе, будет ли отображаться в выписке назначение платежа, а мне оно критично
Надо завести привычку выписки по картам экспортировать регулярно. Точнее, по Хамелеону она регулярно прилетает на почту автоматически, а по по White надо разобраться.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:42
cdj2 написав:
Оператор Татьяна Ткаченко сейчас с пеной у рта доказывает что МАБ тоже.
Они там обалдели что ли, и так МАБ уже давно не обновляют, зачем его отключать?
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