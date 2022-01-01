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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 18:10

  cdj2 написав:Первая говорила правильно. Жди реверсал, затем гаси руками через МАБ или сенс.

Навішо гасити? :shock: Перша збрехала і сказала, що БАНК повинен повернути гроші, до чого тут взагалі банк? Розстрочка вже оформлена, гроші Епіцентру зараховані, це підтвердила вже друга оператор - сказала, що в момент оформлення Легкої розстрочки уже фактично можна вважати, що гроші зараховані. Сказала чекати від 1 до 7 робочих банківських днів, саме Епіцентр робить повернення. А з першою сказала проведуть бесіду. Про це ж сказала і персональний менеджер, що не може такого бути, що не зараховані.

В мене зараз висить подібна розстрочка в Алло, схема була така - купив товар, повернув, зайшла повна сума від Алло на карту, а розстрочка висить під 0.01%. Лайфхак. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 20:52

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:поддержка с пеной у рта доказывала что МАБ закроют с 1 декабря.
Закроют старое приложение Alfa Mobile, МАБ пока будет работать.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:08

  cdj2 написав:
  Arien написав:
  Arien написав:И еще вопрос: возникла необходимость проверить выписку по старой карте за 2019 год
Карта эта была из пакета Ультра, я ее в июне 2020 года меняла уже на White.
Выписка может быть и в электронном виде, мне не столь важно.
Это реально в принципе?


Апну, потому что и поддержка пока молчит... Видимо, задача неподъемная :(
Может, кто-то все же сталкивался?

Можно заказать выписку на мыло. Кстати придёт нормальная подробнейшая выписка, такая же как была в дельте и сейчас в идее.

Да, спасибо, вот именно так и обещалось от поддержки :), но все еще тихо.
Я пока перерывала свои архивы, но все же без банка не обойтись.
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 23:16

Re: Альфа-Банк

нічний платіж з Моно зайшов після шостої. чекаю пояснень з заявкою
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 05:21

  motosmile написав:Ну покажіть вже скрін із сенс деталей операції, про яку кажете - спробуємо разом розібратися)

Не надо :oops: Неделя активных отключений света прочистила память, что покупка должна быть от 50 грн, а в этот раз чуток не дотянул. Что не меняет того, что эта инфа зарыта так, чтобы случайно не найти (даже не в общих правилах, а в базе знаний) и что чат нынче бестолковый.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:39

  Howl написав:
  cdj2 написав:поддержка с пеной у рта доказывала что МАБ закроют с 1 декабря.
Закроют старое приложение Alfa Mobile, МАБ пока будет работать.

Оператор Татьяна Ткаченко сейчас с пеной у рта доказывает что МАБ тоже.

Кстати уже вторые сутки идёт чат)))
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:41

  Arien написав:Да, спасибо, вот именно так и обещалось от поддержки :), но все еще тихо.
Я пока перерывала свои архивы, но все же без банка не обойтись.


Дошла до отделения, выяснилось, что отделение дает выписку (бесплатно, в любом виде) максимум за год. Все остальное, даже по активной карте - нужно заказывать через какое-то внутреннее подразделение Альфы, и за деньги (150 грн).
Теперь самое неприятное: в отделении и на поддержке не в курсе, будет ли отображаться в выписке назначение платежа, а мне оно критично :(

Надо завести привычку выписки по картам экспортировать регулярно. Точнее, по Хамелеону она регулярно прилетает на почту автоматически, а по по White надо разобраться.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:42

  cdj2 написав:Оператор Татьяна Ткаченко сейчас с пеной у рта доказывает что МАБ тоже.


Они там обалдели что ли, и так МАБ уже давно не обновляют, зачем его отключать?
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:10

Re: Альфа-Банк

В Сенсе выскочило сообщение о кэшбэке 5% на Сокар с 25 по 28.11. В акциях пока 1%
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:17

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:Теперь самое неприятное: в отделении и на поддержке не в курсе, будет ли отображаться в выписке назначение платежа
А бесплатную выписку заказать, чтобы проверить отображение необходимого?

  Arien написав:Точнее, по Хамелеону она регулярно прилетает на почту автоматически, а по по White надо разобраться.
Это по кредитным картам можно подключить, а по дебеткам это не встречал.
Howl
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