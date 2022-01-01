З 01 грудня 2022 року мобільний додаток Alfa Mobile більше не працюватиме (
Чому?
Sense SuperApp — основний застосунок для клієнтів, який за можливостями давно кращий за Alfa Mobile. Ми розуміємо, що деякі клієнти за звичкою використовували старий застосунок. За період часу з моменту запуску Сенса ми реалізували багато побажань клієнтів і прискорили його роботу. Зараз хочемо сфокусуватися тільки на Sense SuperApp.
Що робити тим, хто все ще користується Alfa Mobile?
Завантажити Сенс і увійти як діючий клієнт (
Татьяне Ткаченко одинаково