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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:28

  cdj2 написав:
  Howl написав:
  cdj2 написав:поддержка с пеной у рта доказывала что МАБ закроют с 1 декабря.
Закроют старое приложение Alfa Mobile, МАБ пока будет работать.

Оператор Татьяна Ткаченко сейчас с пеной у рта доказывает что МАБ тоже.

Кстати уже вторые сутки идёт чат)))

З 01 грудня 2022 року мобільний додаток Alfa Mobile більше не працюватиме (https://alfabank.ua/news/mobilnij-dodat ... vou-robotu)


Чому?
Sense SuperApp — основний застосунок для клієнтів, який за можливостями давно кращий за Alfa Mobile. Ми розуміємо, що деякі клієнти за звичкою використовували старий застосунок. За період часу з моменту запуску Сенса ми реалізували багато побажань клієнтів і прискорили його роботу. Зараз хочемо сфокусуватися тільки на Sense SuperApp.

Що робити тим, хто все ще користується Alfa Mobile?
Завантажити Сенс і увійти як діючий клієнт (https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016884459) 👋.
https://t.me/sensebank/194256?thread=194251
Татьяне Ткаченко одинаково
Мизантрóп
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