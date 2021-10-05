Чому? Sense SuperApp — основний застосунок для клієнтів, який за можливостями давно кращий за Alfa Mobile. Ми розуміємо, що деякі клієнти за звичкою використовували старий застосунок. За період часу з моменту запуску Сенса ми реалізували багато побажань клієнтів і прискорили його роботу. Зараз хочемо сфокусуватися тільки на Sense SuperApp.
Прийшло повідомлення про можливу розстрочку за операцією в євро. Тобто, операція вже проведена. Захожду подивитись, і бачу, що фактичний курс - 39,35. Я за курсом стежу наразі, і жодного дня не бачив в цьому банку курса вище, ніж 39. Навіть зараз, у день, коли проведена операція, курс становить 38,85.
Тобто має місце просто крадіжка коштів, тому що можуть.
Що цікаво, за готівковими операціями такого не відбувається. Операція зняття коштів в банкоматі того ж дня провелась за задекларованим курсом, і жодної зайвої копійки.
Я пам'ятаю ту історію. Там можливість цієї додатковой комісії була прописана в якомусь зовсім не відповідному документі, і була "відкопана" завдяки наполегливому форумчанину. Але, схоже, вже давно таке не застосовувалось. От, інформую суспільство, що воно почалось знову.
Згідно відповіді банка, оскільки картка була емітована системою Mastercard, розрахунки по ній відбулися через додаткову конвертацію в долар (!) і тому вийшов такий курс.
Тобто банк ще й бреше.
Шкода, але зрозуміло. Є інші банки.
PS хоча хто їх там знає, може дійсно на євровому депозиті в мастері вирішили заощадити. Зняття було з іншої картки, там була "віза", а не мастеркард, і там все зійшлося.