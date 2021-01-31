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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 23:28

  cdj2 написав:
  Howl написав:
  cdj2 написав:поддержка с пеной у рта доказывала что МАБ закроют с 1 декабря.
Закроют старое приложение Alfa Mobile, МАБ пока будет работать.

Оператор Татьяна Ткаченко сейчас с пеной у рта доказывает что МАБ тоже.

Кстати уже вторые сутки идёт чат)))

З 01 грудня 2022 року мобільний додаток Alfa Mobile більше не працюватиме (https://alfabank.ua/news/mobilnij-dodat ... vou-robotu)


Чому?
Sense SuperApp — основний застосунок для клієнтів, який за можливостями давно кращий за Alfa Mobile. Ми розуміємо, що деякі клієнти за звичкою використовували старий застосунок. За період часу з моменту запуску Сенса ми реалізували багато побажань клієнтів і прискорили його роботу. Зараз хочемо сфокусуватися тільки на Sense SuperApp.

Що робити тим, хто все ще користується Alfa Mobile?
Завантажити Сенс і увійти як діючий клієнт (https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360016884459) 👋.
https://t.me/sensebank/194256?thread=194251
Татьяне Ткаченко одинаково
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:38

Альфа-банк у своєму репертуарі - 2

Прийшло повідомлення про можливу розстрочку за операцією в євро. Тобто, операція вже проведена. Захожду подивитись, і бачу, що фактичний курс - 39,35. Я за курсом стежу наразі, і жодного дня не бачив в цьому банку курса вище, ніж 39. Навіть зараз, у день, коли проведена операція, курс становить 38,85.

Тобто має місце просто крадіжка коштів, тому що можуть.

Що цікаво, за готівковими операціями такого не відбувається. Операція зняття коштів в банкоматі того ж дня провелась за задекларованим курсом, і жодної зайвої копійки.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 12:58

M-Audio колись у ркбо али було прописано що вони можуть при конвертаційних операціях застосовувати CIF який становить якщо не помиляюсь 1,2%. Схоже на те що вам його і застосували
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:06

Я пам'ятаю ту історію.
Там можливість цієї додатковой комісії була прописана в якомусь зовсім не відповідному документі, і була "відкопана" завдяки наполегливому форумчанину. Але, схоже, вже давно таке не застосовувалось. От, інформую суспільство, що воно почалось знову.

Згідно відповіді банка, оскільки картка була емітована системою Mastercard, розрахунки по ній відбулися через додаткову конвертацію в долар (!) і тому вийшов такий курс.

Тобто банк ще й бреше.

Шкода, але зрозуміло. Є інші банки.

PS хоча хто їх там знає, може дійсно на євровому депозиті в мастері вирішили заощадити. Зняття було з іншої картки, там була "віза", а не мастеркард, і там все зійшлося.

UPD: Нижче відповіли, що за "Mastercard" розрахунки дійсно проводяться через проміжну конвертацію в долар, і є окрема сторінка, на якій це розписано. Тобто відповідь банку відповідає дійсності. Дивно тільки виглядає те, що начебто європейська система проводить розрахунки через долар, а американська -- напряму в євро.
Востаннє редагувалось M-Audio в Сер 23 лис, 2022 14:12, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:45

Re: Альфа-Банк

  M-Audio написав:Згідно відповіді банка, оскільки картка була емітована системою Mastercard, розрахунки по ній відбулися через додаткову конвертацію в долар (!) і тому вийшов такий курс.

Тобто банк ще й бреше.

Этот процесс описан здесь. Там же под таблицей написано и о +1,2%.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 14:09

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:Згідно відповіді банка, оскільки картка була емітована системою Mastercard, розрахунки по ній відбулися через додаткову конвертацію в долар (!) і тому вийшов такий курс.

Тобто банк ще й бреше.

Этот процесс описан здесь. Там же под таблицей написано и о +1,2%.

Дякую. Тобто, мастеркад дйсно в мінус :-(

І як давно це так?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 18:33

якщо що - не ходять (або збоять) пуші
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 02:45

При лонгаціі мобільного, 7 днів,ще дають +3%?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 13:46

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:якщо що - не ходять (або збоять) пуші


СМС з кодами підтвердження також не ходять.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 16:43

  novichok написав:При лонгаціі мобільного, 7 днів,ще дають +3%?

вроді ця акція до кінця року діє
greenozon
 
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