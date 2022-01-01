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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:13
Re: Альфа-Банк
novichok, до 01 січня 2023 року включно. Й при продовженні + 2 %.
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:55
Додано: Чет 24 лис, 2022 18:33
Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:44
Судя по
Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:31
Re: Альфа-Банк
Возвращаясь к моей выписке )
Особо ни на что не надеясь, я выбрала в MyAlfa период с января 2019 года, и о чудо выписка по старой ultra автоматически приклеилась к white ) В выписке не отображаются назначения платежа, но в старом ее формате активны ссылки на сами платежные ордера, кроме того, они активны и подтягиваются за период больше года в перечне операций.
Таким образом, вопрос решился с минимумом гембеля.
Теперь о плохом. В отделении и на поддержке, к сожалению, никто не догадался подсказать это простое решение. Все искали старую карту и пытались безуспешно вытянуть по ней историю.
Всем еще раз спасибо за помощь, имейте в виду, если кому-то понадобится.
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