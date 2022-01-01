Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 лис, 2022 17:13
novichok, до 01 січня 2023 року включно. Й при продовженні + 2 %.
Howl
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Додано: Чет 24 лис, 2022 17:55
АндрейМ написав: greenozon написав:
якщо що - не ходять (або збоять) пуші
СМС з кодами підтвердження також не ходять.
При чому о 12 вже не ходили, а може і раніше. На Десятинній світла немає?
WachtAmRhein
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Додано: Чет 24 лис, 2022 18:33
WachtAmRhein написав:
При чому о 12 вже не ходили, а може і раніше. На Десятинній світла немає?
А до чого тут Десятинна?
Ви там десь бачили дата-центр?
Чи там шлюзи мобільних операторів?
Ааа, зрозуміло, це все що ви чули про Альфу
idealstorm
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:44
M-Audio написав:
І як давно це так?
Судя по
вебархиву
, с 16 сентября 2021 года.
moveton
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:31
Возвращаясь к моей выписке )
Особо ни на что не надеясь, я выбрала в MyAlfa период с января 2019 года, и о чудо выписка по старой ultra автоматически приклеилась к white ) В выписке не отображаются назначения платежа, но в старом ее формате активны ссылки на сами платежные ордера, кроме того, они активны и подтягиваются за период больше года в перечне операций. Таким образом, вопрос решился с минимумом гембеля. Теперь о плохом. В отделении и на поддержке, к сожалению, никто не догадался подсказать это простое решение. Все искали старую карту и пытались безуспешно вытянуть по ней историю. Всем еще раз спасибо за помощь, имейте в виду, если кому-то понадобится.
Arien
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:16
Arien написав:
выписка по старой ultra автоматически приклеилась к white )
При смене тарифа пакета счёт не меняется. Если смена была через закрытие счёта, то возможно, что чуда не было б
Howl
Повідомлень: 5010
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