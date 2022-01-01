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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

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Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:13

Re: Альфа-Банк

novichok, до 01 січня 2023 року включно. Й при продовженні + 2 %.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 17:55

  АндрейМ написав:
  greenozon написав:якщо що - не ходять (або збоять) пуші


СМС з кодами підтвердження також не ходять.

При чому о 12 вже не ходили, а може і раніше. На Десятинній світла немає?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 18:33

  WachtAmRhein написав:При чому о 12 вже не ходили, а може і раніше. На Десятинній світла немає?

А до чого тут Десятинна?
Ви там десь бачили дата-центр?
Чи там шлюзи мобільних операторів?

Ааа, зрозуміло, це все що ви чули про Альфу
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 07:44

  M-Audio написав:І як давно це так?

Судя по вебархиву, с 16 сентября 2021 года.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 20:31

Re: Альфа-Банк

Возвращаясь к моей выписке )

Особо ни на что не надеясь, я выбрала в MyAlfa период с января 2019 года, и о чудо выписка по старой ultra автоматически приклеилась к white ) В выписке не отображаются назначения платежа, но в старом ее формате активны ссылки на сами платежные ордера, кроме того, они активны и подтягиваются за период больше года в перечне операций.
Таким образом, вопрос решился с минимумом гембеля.

Теперь о плохом. В отделении и на поддержке, к сожалению, никто не догадался подсказать это простое решение. Все искали старую карту и пытались безуспешно вытянуть по ней историю.

Всем еще раз спасибо за помощь, имейте в виду, если кому-то понадобится.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 22:16

Re: Альфа-Банк

  Arien написав:выписка по старой ultra автоматически приклеилась к white )
При смене тарифа пакета счёт не меняется. Если смена была через закрытие счёта, то возможно, что чуда не было б :(
Howl
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