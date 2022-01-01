Особо ни на что не надеясь, я выбрала в MyAlfa период с января 2019 года, и о чудо выписка по старой ultra автоматически приклеилась к white ) В выписке не отображаются назначения платежа, но в старом ее формате активны ссылки на сами платежные ордера, кроме того, они активны и подтягиваются за период больше года в перечне операций. Таким образом, вопрос решился с минимумом гембеля.
Теперь о плохом. В отделении и на поддержке, к сожалению, никто не догадался подсказать это простое решение. Все искали старую карту и пытались безуспешно вытянуть по ней историю.
Всем еще раз спасибо за помощь, имейте в виду, если кому-то понадобится.
Интересно по какому, сейчас, курсу идет списание с грн вайта при оплате на букинге за бронь (если на букинге выбрать оллар)? По 37,85 (операции за расчет картами) + 1% + 1-2% (за конвертацию от мастера/визы)? Или есть еще какой-то 4-й курс? И какие лимиты на такие оплаты 50К грн (лимит карты на покупки) ?