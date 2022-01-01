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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 17:14
Сподіваюсь, довіреність для Альфа-Банку не викличе непотрібних питань та доказувань, що "немає такого банку".
Додано: Суб 26 лис, 2022 18:20
Re: Альфа-Банк
Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?
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