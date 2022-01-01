Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?
1finanсier написав:Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?
1finanсier написав:Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?