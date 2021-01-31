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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 17:14

Сподіваюсь, довіреність для Альфа-Банку не викличе непотрібних питань та доказувань, що "немає такого банку".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:20

Re: Альфа-Банк

Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 18:52

  1finanсier написав:Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?

Можна замовити в Сенсі - інструкція
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 19:17

  ustinovse написав:
  1finanсier написав:Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?

Можна замовити в Сенсі - інструкція

Дякую . Подивився, а там час саме проходження по рахунку не пишуть. Коротше і покупки і поповнення пишуть однією датою
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2022 00:52

  Howl написав:Зміна Публічного договору та назви Банку. Деталі: https://sense.top/2

Но логотип с подчёркнутой буковкой А остаётся, чтобы никто не догадался? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 09:56

Прикол. Деньги по Ивану на хамон зашли (пришел пуш и есть в последних операциях), а доступный баланс не изменился. Что за новый процессинг?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:20

  Ромасик написав:Прикол. Деньги по Ивану на хамон зашли (пришел пуш и есть в последних операциях), а доступный баланс не изменился. Что за новый процессинг?

С Ящером почему-то так часто бывает.
А сейчас такая же ерунда со сберсчетом, в выписке уже есть, баланс не оюбновился, и полчаса висит в этом состоянии.
Arien
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 08:44

Arien гарячка підтвердила, що сенс це сплошні багі.

До вечора гроші активувалися. Коли точно не бачив.
Ромасик
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