Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 лис, 2022 17:14
Сподіваюсь, довіреність для Альфа-Банку не викличе непотрібних питань та доказувань, що "немає такого банку".
M-Audio
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:20
Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?
1finanсier
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Додано: Суб 26 лис, 2022 18:52
1finanсier написав:
Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?
Можна замовити в Сенсі -
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ustinovse
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Додано: Суб 26 лис, 2022 19:17
ustinovse написав: 1finanсier написав:
Панове, щось не відібражаються операції по Хамону за останні дні у МАБі у виписці. Просто хотів впевнитися, що з ощадного рахунку погашення пройшло скоріше, ніж наступні покупки, які провів цим же днем. Начебто хтось казав, що можна замовити не ємейл виписку. Як це зробити?
Можна замовити в Сенсі -
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Дякую . Подивився, а там час саме проходження по рахунку не пишуть. Коротше і покупки і поповнення пишуть однією датою
1finanсier
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Додано: Нед 27 лис, 2022 00:52
Но логотип с подчёркнутой буковкой А остаётся, чтобы никто не догадался?
moveton
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Додано: Пон 28 лис, 2022 09:56
Прикол. Деньги по Ивану на хамон зашли (пришел пуш и есть в последних операциях), а доступный баланс не изменился. Что за новый процессинг?
Ромасик
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Додано: Вів 29 лис, 2022 00:20
Ромасик написав:
Прикол. Деньги по Ивану на хамон зашли (пришел пуш и есть в последних операциях), а доступный баланс не изменился. Что за новый процессинг?
С Ящером почему-то так часто бывает.
А сейчас такая же ерунда со сберсчетом, в выписке уже есть, баланс не оюбновился, и полчаса висит в этом состоянии.
Arien
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Додано: Вів 29 лис, 2022 08:44
Arien гарячка підтвердила, що сенс це сплошні багі. До вечора гроші активувалися. Коли точно не бачив.
Ромасик
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Додано: Вів 29 лис, 2022 15:40
[quote="5512542:Ромасик"][b]Arien[/b] гарячка підтвердила, що сенс це сплошні багі.
До вечора гроші активувалися. Коли точно не бачив.[/quote] Потрібно потягнути на цю картку хоча б гривночку і баланс миттєво оновлюється...
Fylhtq
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Додано: Сер 30 лис, 2022 21:10
Fylhtq написав: Ромасик написав: Arien
гарячка підтвердила, що сенс це сплошні багі.
До вечора гроші активувалися. Коли точно не бачив.
Потрібно потягнути на цю картку хоча б гривночку і баланс миттєво оновлюється...
а танець живота , випадково не потрібно виконати ? для оновлення ?
-VICTOR-
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