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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:55

Re: Альфа-Банк

сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
cohan
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Повідомлень: 4809
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:01

  cohan написав:сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?

В телеграм-каналі банка попереджали.

Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.
ustinovse
 
Повідомлень: 17
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:16

  ustinovse написав:
  cohan написав:сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?

В телеграм-каналі банка попереджали.

Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.

Рубят альфамобайл наверное
lara_08
 
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