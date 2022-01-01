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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:55
сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
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cohan
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Додано: Чет 01 гру, 2022 01:01
cohan написав:
сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
В телеграм-каналі банка
попереджали.
Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.
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ustinovse
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Додано: Чет 01 гру, 2022 01:16
ustinovse написав: cohan написав:
сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
В телеграм-каналі банка
попереджали.
Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.
Рубят альфамобайл наверное
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