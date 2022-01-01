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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

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Альфа-Банк 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:55

Re: Альфа-Банк

сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:01

  cohan написав:сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?

В телеграм-каналі банка попереджали.

Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:16

  ustinovse написав:
  cohan написав:сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?

В телеграм-каналі банка попереджали.

Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.

Рубят альфамобайл наверное
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:14

Re: Альфа-Банк

Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает.
Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:33

  Arien написав:Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает.
Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.

В апці є виписка в pdf по рахунку. Адекватно формується. Але так, рішення банку про те, що вдосконалювати веб-інтерфейс для банкінгу вони не будуть - дивне рішення :(
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:48

Re: Альфа-Банк

  lara_08 написав:Рубят альфамобайл наверное

Який такий альфамобайл?
Нема ніякої москальської альфи https://delo.ua/banks/z-1-grudnya-alfa- ... nk-407562/, а є український трофейний сенс і відповідно https://sensebank.com.ua/, https://auth.sensebank.com.ua/login в жовто-синіх кольрах, по якому можна зайти зі старими логінами, паролями, але заново їх потрібно уводити.
Ой+
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