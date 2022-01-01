Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 00:55
сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
cohan
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Додано: Чет 01 гру, 2022 01:01
cohan написав:
сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
В
телеграм-каналі банка
попереджали.
Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.
ustinovse
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Додано: Чет 01 гру, 2022 01:16
ustinovse написав: cohan написав:
сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
В
телеграм-каналі банка
попереджали.
Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.
Рубят альфамобайл наверное
lara_08
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:14
Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает. Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.
Arien
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:33
Arien написав:
Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает.
Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.
В апці є виписка в pdf по рахунку. Адекватно формується. Але так, рішення банку про те, що вдосконалювати веб-інтерфейс для банкінгу вони не будуть - дивне рішення
ustinovse
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Додано: Чет 01 гру, 2022 13:48
lara_08 написав:
Рубят альфамобайл наверное
Який такий альфамобайл?
Нема ніякої москальської альфи
https://delo.ua/banks/z-1-grudnya-alfa- ... nk-407562/
, а є український трофейний сенс і відповідно
https://sensebank.com.ua/
,
https://auth.sensebank.com.ua/login
в жовто-синіх кольрах, по якому можна зайти зі старими логінами, паролями, але заново їх потрібно уводити.
Ой+
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