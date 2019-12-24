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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 00:55

Re: Альфа-Банк

сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:01

  cohan написав:сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?

В телеграм-каналі банка попереджали.

Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 01:16

  ustinovse написав:
  cohan написав:сломали Сенс чи новое приложение надо качать в честь переименования?

В телеграм-каналі банка попереджали.

Деякі сервіси стануть недоступні вже ввечері 30 листопада. Проте більшість робіт пройдуть у період з 23:00 до 04:00 — в цей час Sense не працюватиме.

Рубят альфамобайл наверное
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:14

Re: Альфа-Банк

Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает.
Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:33

  Arien написав:Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает.
Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.

В апці є виписка в pdf по рахунку. Адекватно формується. Але так, рішення банку про те, що вдосконалювати веб-інтерфейс для банкінгу вони не будуть - дивне рішення :(
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:48

Re: Альфа-Банк

  lara_08 написав:Рубят альфамобайл наверное

Який такий альфамобайл?
Нема ніякої москальської альфи https://delo.ua/banks/z-1-grudnya-alfa- ... nk-407562/, а є український трофейний сенс і відповідно https://sensebank.com.ua/, https://auth.sensebank.com.ua/login в жовто-синіх кольрах, по якому можна зайти зі старими логінами, паролями, але заново їх потрібно уводити.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 14:59

Re: Альфа-Банк

Альфа перейменувалась, але дух Альфи нікуди не подівся. Дали категорію готелі на вибір по картці, але якщо глянути коди то там немає 7011 під яким працює booking та інші агрегатори, а також не топові готелі в яких немає свого виділеного mcc-коду.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 15:56

antey718
до чого тут агрегатор до готелів.
обирайте оплату по місцю прибуття і буде вам кешбек
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:05

  idealstorm написав:antey718
до чого тут агрегатор до готелів.
обирайте оплату по місцю прибуття і буде вам кешбек


Читайте уважно - дуже багато готелей працюють під кодом 7011 (як онлайн так і офлайн),а через букінг й експедію (hotels.com) йде напевне більше половини бронювань готелів по всьому світу, тому я впевнений що Альфа невипадково виключила цей код щоб в черговий раз нажухати клієнтів.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:14

При чому на офіційній сторінці умов його не має в списку https://sensebank.com.ua/regulations-cashu, а в розділі help є https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... sh-U-CLUB-
antey718
 
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