Arien написав:Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает. Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.
В апці є виписка в pdf по рахунку. Адекватно формується. Але так, рішення банку про те, що вдосконалювати веб-інтерфейс для банкінгу вони не будуть - дивне рішення
Альфа перейменувалась, але дух Альфи нікуди не подівся. Дали категорію готелі на вибір по картці, але якщо глянути коди то там немає 7011 під яким працює booking та інші агрегатори, а також не топові готелі в яких немає свого виділеного mcc-коду.
idealstorm написав:antey718 до чого тут агрегатор до готелів. обирайте оплату по місцю прибуття і буде вам кешбек
Читайте уважно - дуже багато готелей працюють під кодом 7011 (як онлайн так і офлайн),а через букінг й експедію (hotels.com) йде напевне більше половини бронювань готелів по всьому світу, тому я впевнений що Альфа невипадково виключила цей код щоб в черговий раз нажухати клієнтів.