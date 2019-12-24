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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 16:44
Ой+ написав:
є український трофейний сенс
Но на домен sensebank.ua пожмотились. Хотя война, время экономить.
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moveton
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Додано: Чет 01 гру, 2022 16:47
moveton написав: Ой+ написав:
є український трофейний сенс
Но на домен sensebank.ua пожмотились. Хотя война, время экономить.
Торгову марку ще недооформили. Як тільки оформлять - домен буде саме sensebank.ua.
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ustinovse
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