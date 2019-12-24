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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:44

  Ой+ написав:є український трофейний сенс

Но на домен sensebank.ua пожмотились. Хотя война, время экономить.
moveton
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Повідомлень: 2591
З нами з: 23.03.18
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Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 16:47

  moveton написав:
  Ой+ написав:є український трофейний сенс

Но на домен sensebank.ua пожмотились. Хотя война, время экономить.

Торгову марку ще недооформили. Як тільки оформлять - домен буде саме sensebank.ua.
ustinovse
 
Повідомлень: 19
З нами з: 28.10.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 17:49

Підкажіть, а плату за пакети (Вайт, Блек) вже познімали у тих, хто не виконав умови??
У мене виникла цікава ситуація.
Я 28.11 провів 25 операцій по 1 грн на рахунок Водафон. Умови виконав, заспокоївся, все відбражалось.

І тут вчора о 23 годині прилітає смс про те, що одна операція не пройшла і повернення 1 грн. Ця гривня дійсно є на чорній карті, але пише, що 25 операцій є, умови виконано. І зараз відмічено, що умови минулого місяця виконано.
Тепер думаю, чи не перерахують і не заберуть 150 грн на рівному місці?
Hotab
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Повідомлень: 8373
З нами з: 15.02.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:34

  Hotab написав:Підкажіть, а плату за пакети (Вайт, Блек) вже познімали у тих, хто не виконав умови??
У мене виникла цікава ситуація.
Я 28.11 провів 25 операцій по 1 грн на рахунок Водафон. Умови виконав, заспокоївся, все відбражалось.

І тут вчора о 23 годині прилітає смс про те, що одна операція не пройшла і повернення 1 грн. Ця гривня дійсно є на чорній карті, але пише, що 25 операцій є, умови виконано. І зараз відмічено, що умови минулого місяця виконано.
Тепер думаю, чи не перерахують і не заберуть 150 грн на рівному місці?

по Вайту досить і 10 операцій ...
lamal
 
Повідомлень: 174
З нами з: 11.03.21
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:51

Re: Sense Bank

  lamal написав:по Вайту досить і 10 операцій


Ця гривня дійсно є на чорній карті


провів 25 операцій


не заберуть 150 грн



Всі ознаки пакета Black.
Hotab
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Повідомлень: 8373
З нами з: 15.02.09
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Подякували: 1910 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 18:58

  Ромасик написав:Прикол. Деньги по Ивану на хамон зашли (пришел пуш и есть в последних операциях), а доступный баланс не изменился. Что за новый процессинг?

Постернак уже умудрился смартвисту сломать? Таки имя нарицательное. Баланс можно отсинхронить любой транзакцией по карте, но не счёту.
cdj2
 
Повідомлень: 3058
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Подякував: 231 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 19:03

По Platinum Black достаточно 12 операций и 90к в месяц в банкоматах по всему миру без комиссии, не считая % за конвертацию.

И меня пытались убедить что новые пакеты лучше Platinum Black...
cdj2
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 231 раз.
 
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