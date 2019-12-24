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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 16:44
Ой+ написав:
є український трофейний сенс
Но на домен sensebank.ua пожмотились. Хотя война, время экономить.
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moveton
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Додано: Чет 01 гру, 2022 16:47
moveton написав: Ой+ написав:
є український трофейний сенс
Но на домен sensebank.ua пожмотились. Хотя война, время экономить.
Торгову марку ще недооформили. Як тільки оформлять - домен буде саме sensebank.ua.
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ustinovse
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Додано: Чет 01 гру, 2022 17:49
Підкажіть, а плату за пакети (Вайт, Блек) вже познімали у тих, хто не виконав умови??
У мене виникла цікава ситуація.
Я 28.11 провів 25 операцій по 1 грн на рахунок Водафон. Умови виконав, заспокоївся, все відбражалось.
І тут вчора о 23 годині прилітає смс про те, що одна операція не пройшла і повернення 1 грн. Ця гривня дійсно є на чорній карті, але пише, що 25 операцій є, умови виконано. І зараз відмічено, що умови минулого місяця виконано.
Тепер думаю, чи не перерахують і не заберуть 150 грн на рівному місці?
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Hotab
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Додано: Чет 01 гру, 2022 18:34
Hotab написав:
Підкажіть, а плату за пакети (Вайт, Блек) вже познімали у тих, хто не виконав умови??
У мене виникла цікава ситуація.
Я 28.11 провів 25 операцій по 1 грн на рахунок Водафон. Умови виконав, заспокоївся, все відбражалось.
І тут вчора о 23 годині прилітає смс про те, що одна операція не пройшла і повернення 1 грн. Ця гривня дійсно є на чорній карті, але пише, що 25 операцій є, умови виконано. І зараз відмічено, що умови минулого місяця виконано.
Тепер думаю, чи не перерахують і не заберуть 150 грн на рівному місці?
по Вайту досить і 10 операцій ...
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lamal
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Додано: Чет 01 гру, 2022 18:51
lamal написав:
по Вайту досить і 10 операцій
Ця гривня дійсно є на чорній карті
провів 25 операцій
не заберуть 150 грн
Всі ознаки пакета Black.
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Hotab
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Додано: Чет 01 гру, 2022 18:58
Ромасик написав:
Прикол. Деньги по Ивану на хамон зашли (пришел пуш и есть в последних операциях), а доступный баланс не изменился. Что за новый процессинг?
Постернак уже умудрился смартвисту сломать? Таки имя нарицательное. Баланс можно отсинхронить любой транзакцией по карте, но не счёту.
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cdj2
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Додано: Чет 01 гру, 2022 19:03
По Platinum Black достаточно 12 операций и 90к в месяц в банкоматах по всему миру без комиссии, не считая % за конвертацию.
И меня пытались убедить что новые пакеты лучше Platinum Black...
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cdj2
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