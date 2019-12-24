Підкажіть, а плату за пакети (Вайт, Блек) вже познімали у тих, хто не виконав умови?? У мене виникла цікава ситуація. Я 28.11 провів 25 операцій по 1 грн на рахунок Водафон. Умови виконав, заспокоївся, все відбражалось.
І тут вчора о 23 годині прилітає смс про те, що одна операція не пройшла і повернення 1 грн. Ця гривня дійсно є на чорній карті, але пише, що 25 операцій є, умови виконано. І зараз відмічено, що умови минулого місяця виконано. Тепер думаю, чи не перерахують і не заберуть 150 грн на рівному місці?
Hotab написав:Підкажіть, а плату за пакети (Вайт, Блек) вже познімали у тих, хто не виконав умови?? У мене виникла цікава ситуація. Я 28.11 провів 25 операцій по 1 грн на рахунок Водафон. Умови виконав, заспокоївся, все відбражалось.
І тут вчора о 23 годині прилітає смс про те, що одна операція не пройшла і повернення 1 грн. Ця гривня дійсно є на чорній карті, але пише, що 25 операцій є, умови виконано. І зараз відмічено, що умови минулого місяця виконано. Тепер думаю, чи не перерахують і не заберуть 150 грн на рівному місці?
На неделю дольше ждать, как оказалось. Но наконец-то вернули показ лимитов и даже его расширили. Что-то можно и менять, но не очень нужно потому, что умолчательные стоят по максимуму. Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?