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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:19

Re: Sense Bank

Що це взагалі за банк?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:35

Re: Sense Bank

...це новий sens, що не в змозі забезпечити електрикою відділення...на лівобережній Всі банки мають світло окрім сенсу і ідеї
abc111
 
Повідомлень: 2506
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08

  Ой+ написав:
  moveton написав:Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?

У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.

Уверен что у всякому?
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cdj2
 
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  #<1 ... 553554555556
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