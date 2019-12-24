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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:19
Що це взагалі за банк?
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Investor_K
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:35
...це новий sens, що не в змозі забезпечити електрикою відділення...на лівобережній Всі банки мають світло окрім сенсу і ідеї
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abc111
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08
Ой+ написав: moveton написав:
Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?
У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.
Уверен что у всякому?
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cdj2
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