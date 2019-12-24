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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:19
Re: Sense Bank
Що це взагалі за банк?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:35
Re: Sense Bank
...це новий sens, що не в змозі забезпечити електрикою відділення...на лівобережній Всі банки мають світло окрім сенсу і ідеї
Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12
Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!) і 2 рази за місяць без обмеження по сумі (але ліміт 100к в день від НБУ!) у касі. Депозитні кошти (без використання картки, зняттям з рахунку) - без обмежень по кількості операцій в касі.
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