Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:19
Що це взагалі за банк?
Investor_K
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:35
...це новий sens, що не в змозі забезпечити електрикою відділення...на лівобережній Всі банки мають світло окрім сенсу і ідеї
abc111
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08
Ой+ написав: moveton написав:
Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?
У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.
Уверен что у всякому?
cdj2
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12
Ой+ написав: moveton написав:
Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?
У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.
Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!) і 2 рази за місяць без обмеження по сумі (але ліміт 100к в день від НБУ!) у касі. Депозитні кошти (без використання картки, зняттям з рахунку) - без обмежень по кількості операцій в касі.
ustinovse
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 15:22
ustinovse написав:
Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!)
Ага, т.е. всем через банкомат ограничено 20к в день без поблажек. То, что через кассу, то понятно. Будем знать, спасибо.
moveton
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