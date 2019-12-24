moveton написав:Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?
У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.
Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!) і 2 рази за місяць без обмеження по сумі (але ліміт 100к в день від НБУ!) у касі. Депозитні кошти (без використання картки, зняттям з рахунку) - без обмежень по кількості операцій в касі.
Arien написав:Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает. Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.
В апці є виписка в pdf по рахунку. Адекватно формується. Але так, рішення банку про те, що вдосконалювати веб-інтерфейс для банкінгу вони не будуть - дивне рішення
Ладно бы с совершенствованием - они же его как раз поменяли ) Если бы не трогали - нормально формировались pdf в MyAlfa. Какая-то классовая ненависть к web-банкингу...
У меня из app упорно ничего не приходит на email, ни квитанции в pdf ни выписки (. Сверяли адреса - все ок. Пока не нашла сама в старом МАБе - просила через поддержку сгенерировать и прислать на почту старую выписку, смс пришла, что отправлено, а на почту не пришло. Все-таки старых квалифицированных кадров в отделении очень не хватает, они как-то быстрее соображали, как решать проблемы такого рода.