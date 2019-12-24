RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:19

Re: Sense Bank

Що це взагалі за банк?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8094
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:35

Re: Sense Bank

...це новий sens, що не в змозі забезпечити електрикою відділення...на лівобережній Всі банки мають світло окрім сенсу і ідеї
abc111
 
Повідомлень: 2506
З нами з: 17.04.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08

  Ой+ написав:
  moveton написав:Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?

У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.

Уверен что у всякому?
Зображення
cdj2
 
Повідомлень: 3060
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12

  Ой+ написав:
  moveton написав:Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?

У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.

Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!) і 2 рази за місяць без обмеження по сумі (але ліміт 100к в день від НБУ!) у касі. Депозитні кошти (без використання картки, зняттям з рахунку) - без обмежень по кількості операцій в касі.
ustinovse
 
Повідомлень: 21
З нами з: 28.10.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 15:22

  ustinovse написав:Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!)

Ага, т.е. всем через банкомат ограничено 20к в день без поблажек. То, что через кассу, то понятно. Будем знать, спасибо.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2594
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:00

  ustinovse написав:
  Arien написав:Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает.
Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.

В апці є виписка в pdf по рахунку. Адекватно формується. Але так, рішення банку про те, що вдосконалювати веб-інтерфейс для банкінгу вони не будуть - дивне рішення :(


Ладно бы с совершенствованием - они же его как раз поменяли ) Если бы не трогали - нормально формировались pdf в MyAlfa. Какая-то классовая ненависть к web-банкингу...

У меня из app упорно ничего не приходит на email, ни квитанции в pdf ни выписки (. Сверяли адреса - все ок. Пока не нашла сама в старом МАБе - просила через поддержку сгенерировать и прислать на почту старую выписку, смс пришла, что отправлено, а на почту не пришло. Все-таки старых квалифицированных кадров в отделении очень не хватает, они как-то быстрее соображали, как решать проблемы такого рода.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 09.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:47

Re: Sense Bank

Ради интереса сгенрировал "выписку" в приложухе... Это не выписка... Это хрень которая может разве что клиентам примата и монобанка зайти. Не выписка а профанация какая-то. История операций.

То что называется выпиской было раньше. Кто помнит выписку в дельте и кто видел выписку в идее, те поймут чего там не хватает.

И да... Рукожопы ещё и скрипты авторизации в веб-версии сломали. С мобильных браузеров не зайти. Хоть бы кнопку привинтили (далее следует знаменитая фраза Лаврова).
cdj2
 
Повідомлень: 3060
З нами з: 11.04.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 553554555556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: root, STIGA і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 277, 278, 279
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2786 1617742
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 гру, 2022 18:22
novichok
О.Bank 1 ... 100, 101, 102
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1016 185153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 лис, 2022 13:07
mihasik
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2354
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.