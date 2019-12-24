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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:19
Re: Sense Bank
Що це взагалі за банк?
Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:35
Re: Sense Bank
...це новий sens, що не в змозі забезпечити електрикою відділення...на лівобережній Всі банки мають світло окрім сенсу і ідеї
Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08
Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12
Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!) і 2 рази за місяць без обмеження по сумі (але ліміт 100к в день від НБУ!) у касі. Депозитні кошти (без використання картки, зняттям з рахунку) - без обмежень по кількості операцій в касі.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 15:22
Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:00
Ладно бы с совершенствованием - они же его как раз поменяли ) Если бы не трогали - нормально формировались pdf в MyAlfa. Какая-то классовая ненависть к web-банкингу...
У меня из app упорно ничего не приходит на email, ни квитанции в pdf ни выписки (. Сверяли адреса - все ок. Пока не нашла сама в старом МАБе - просила через поддержку сгенерировать и прислать на почту старую выписку, смс пришла, что отправлено, а на почту не пришло. Все-таки старых квалифицированных кадров в отделении очень не хватает, они как-то быстрее соображали, как решать проблемы такого рода.
Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:47
Re: Sense Bank
Ради интереса сгенрировал "выписку" в приложухе... Это не выписка... Это хрень которая может разве что клиентам примата и монобанка зайти. Не выписка а профанация какая-то. История операций.
То что называется выпиской было раньше. Кто помнит выписку в дельте и кто видел выписку в идее, те поймут чего там не хватает.
И да... Рукожопы ещё и скрипты авторизации в веб-версии сломали. С мобильных браузеров не зайти. Хоть бы кнопку привинтили (далее следует знаменитая фраза Лаврова).
Додано: Суб 03 гру, 2022 00:58
Хамон з 0 лімітом. Чи беруть гроші за неактивність,та як її уникнути?
Додано: Суб 03 гру, 2022 01:10
Ні, не беруть. За хамон немає комісії ні за смс-оповіщення (хоча по іншим картам щоб не платити 25 грн необхідно перейти на пуш), нема і 100 грн комісії "за обслуговування кредитної картки", бо ця комісія нараховується тільки якщо є борг понад 20 грн (крім розстрочок), а з нульовим КЛ цього майже неможливо досягти, хоча і можна.
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