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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

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Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 08:19

Re: Sense Bank

Що це взагалі за банк?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 09:35

Re: Sense Bank

...це новий sens, що не в змозі забезпечити електрикою відділення...на лівобережній Всі банки мають світло окрім сенсу і ідеї
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 10:08

  Ой+ написав:
  moveton написав:Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?

У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.

Уверен что у всякому?
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cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 12:12

  Ой+ написав:
  moveton написав:Да, уже только 20к в день с карты банкоматный лимит. Интересно, это и на всяких блеках так?

У всякому блеку додаток показує ліміт безкомісійний 30000 в банкоматі і 2 рази/міс каса безліміт.

Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!) і 2 рази за місяць без обмеження по сумі (але ліміт 100к в день від НБУ!) у касі. Депозитні кошти (без використання картки, зняттям з рахунку) - без обмежень по кількості операцій в касі.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 15:22

  ustinovse написав:Звичайний Блек - 50к без комісії в банкоматах (ліміт 20к на день!)

Ага, т.е. всем через банкомат ограничено 20к в день без поблажек. То, что через кассу, то понятно. Будем знать, спасибо.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 17:00

  ustinovse написав:
  Arien написав:Эти "гениальные" люди убрали из MyAlfa все квитанции в pdf
Единственно нормально работающая выписка в pdf по картсчету - теперь не работает.
Уродливая тяга все перетащить в приложение уже напрягает.

В апці є виписка в pdf по рахунку. Адекватно формується. Але так, рішення банку про те, що вдосконалювати веб-інтерфейс для банкінгу вони не будуть - дивне рішення :(


Ладно бы с совершенствованием - они же его как раз поменяли ) Если бы не трогали - нормально формировались pdf в MyAlfa. Какая-то классовая ненависть к web-банкингу...

У меня из app упорно ничего не приходит на email, ни квитанции в pdf ни выписки (. Сверяли адреса - все ок. Пока не нашла сама в старом МАБе - просила через поддержку сгенерировать и прислать на почту старую выписку, смс пришла, что отправлено, а на почту не пришло. Все-таки старых квалифицированных кадров в отделении очень не хватает, они как-то быстрее соображали, как решать проблемы такого рода.
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 20:47

Re: Sense Bank

Ради интереса сгенрировал "выписку" в приложухе... Это не выписка... Это хрень которая может разве что клиентам примата и монобанка зайти. Не выписка а профанация какая-то. История операций.

То что называется выпиской было раньше. Кто помнит выписку в дельте и кто видел выписку в идее, те поймут чего там не хватает.

И да... Рукожопы ещё и скрипты авторизации в веб-версии сломали. С мобильных браузеров не зайти. Хоть бы кнопку привинтили (далее следует знаменитая фраза Лаврова).
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 00:58

Хамон з 0 лімітом. Чи беруть гроші за неактивність,та як її уникнути?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 01:10

  novichok написав:Хамон з 0 лімітом. Чи беруть гроші за неактивність,та як її уникнути?

Ні, не беруть. За хамон немає комісії ні за смс-оповіщення (хоча по іншим картам щоб не платити 25 грн необхідно перейти на пуш), нема і 100 грн комісії "за обслуговування кредитної картки", бо ця комісія нараховується тільки якщо є борг понад 20 грн (крім розстрочок), а з нульовим КЛ цього майже неможливо досягти, хоча і можна.
ustinovse
 
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