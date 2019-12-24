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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:57

Re: Sense Bank

Да, и карточный курс
Уже и Моно опустил до 37,5, у Привата давно 37,4 с чем-то, а Альфа упорно держит 37,85... Вроде и немного, но тоже некрасиво.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:07

  Arien написав:Уже и Моно опустил до 37,5

Не надо Моню обижать :twisted: Он обычно старается быть чуть выгоднее Привата, поэтому у него 37.44. А Сеня... В этом году бывали времена, что имел самый низкий курс. Сейчас вернулся к обычному состоянию не самого выгодного, хоть и не разорительного, как пару лет назад. Но пока карты более-менее бесплатные, как и переводы из Сени, это же не проблема.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:58

Re: Sense Bank

там по Фридману щухер разгоняют
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:10

  cohan написав:там по Фридману щухер разгоняют


Який там шухер, чувак вже готувався і чекав до такого варіку. Заплатили грошенят і знов на свободі. Фрідман граматна людина, точно все продумав на перед.
root
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  #<1 ... 554555556557
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