Да, и карточный курс
Уже и Моно опустил до 37,5, у Привата давно 37,4 с чем-то, а Альфа упорно держит 37,85... Вроде и немного, но тоже некрасиво.
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Додано: Суб 03 гру, 2022 14:57
Re: Sense Bank
Да, и карточный курс
Уже и Моно опустил до 37,5, у Привата давно 37,4 с чем-то, а Альфа упорно держит 37,85... Вроде и немного, но тоже некрасиво.
Додано: Суб 03 гру, 2022 15:07
Не надо Моню обижать Он обычно старается быть чуть выгоднее Привата, поэтому у него 37.44. А Сеня... В этом году бывали времена, что имел самый низкий курс. Сейчас вернулся к обычному состоянию не самого выгодного, хоть и не разорительного, как пару лет назад. Но пока карты более-менее бесплатные, как и переводы из Сени, это же не проблема.
Додано: Суб 03 гру, 2022 18:58
Re: Sense Bank
там по Фридману щухер разгоняют
Додано: Суб 03 гру, 2022 19:10
Додано: Суб 03 гру, 2022 23:13
Re: Sense Bank
Карта "Вигода" от sense и Эпицентра.
ps Аналог ящера, оформление онлайн и по рефссылке.
Додано: Нед 04 гру, 2022 12:04
Re: Sense Bank
Что тут наперед он мог придумать? Если бы придумывал, не допустил бы такого пресс релиза, от Британской полиции. Лицензия на млрд USD , теперь точно миф.
Додано: Нед 04 гру, 2022 12:57
Всього знати на перед ніхто не може, а от підготуватись максимально до різних варіантів дуже реально. Чи хто гадає фрідмана за решіткою побачити? якщо так то я дуже сумніваюсь
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