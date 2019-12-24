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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

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Sense Bank 3.8 5 52
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
5
2- Погане. Некомпетентне.
6%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
9
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
18
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 14:57

Re: Sense Bank

Да, и карточный курс
Уже и Моно опустил до 37,5, у Привата давно 37,4 с чем-то, а Альфа упорно держит 37,85... Вроде и немного, но тоже некрасиво.
Arien
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 15:07

  Arien написав:Уже и Моно опустил до 37,5

Не надо Моню обижать :twisted: Он обычно старается быть чуть выгоднее Привата, поэтому у него 37.44. А Сеня... В этом году бывали времена, что имел самый низкий курс. Сейчас вернулся к обычному состоянию не самого выгодного, хоть и не разорительного, как пару лет назад. Но пока карты более-менее бесплатные, как и переводы из Сени, это же не проблема.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 18:58

Re: Sense Bank

там по Фридману щухер разгоняют
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 19:10

  cohan написав:там по Фридману щухер разгоняют


Який там шухер, чувак вже готувався і чекав до такого варіку. Заплатили грошенят і знов на свободі. Фрідман граматна людина, точно все продумав на перед.
root
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 23:13

Re: Sense Bank

Карта "Вигода" от sense и Эпицентра.
https://t.me/sensebank/202273?thread=194251

ps Аналог ящера, оформление онлайн и по рефссылке.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:04

Re: Sense Bank

root написав:
  cohan написав:там по Фридману щухер разгоняют


Який там шухер, чувак вже готувався і чекав до такого варіку. Заплатили грошенят і знов на свободі. Фрідман граматна людина, точно все продумав на перед.
Что тут наперед он мог придумать? Если бы придумывал, не допустил бы такого пресс релиза, от Британской полиции. Лицензия на млрд USD , теперь точно миф.
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 12:57

Всього знати на перед ніхто не може, а от підготуватись максимально до різних варіантів дуже реально. Чи хто гадає фрідмана за решіткою побачити? якщо так то я дуже сумніваюсь :mrgreen:
root
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:19

Re: Sense Bank

root написав:Всього знати на перед ніхто не може, а от підготуватись максимально до різних варіантів дуже реально. Чи хто гадає фрідмана за решіткою побачити? якщо так то я дуже сумніваюсь :mrgreen:
За британскую решётку, могу представить. Могу представить, что и как Скрипалей тоже. Не могу представить себе только без последствий такую историю, для банка в Украине.
qreaton
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:16

  Howl написав:Карта "Вигода" от sense и Эпицентра.
https://t.me/sensebank/202273?thread=194251

ps Аналог ящера, оформление онлайн и по рефссылке.

по рефе выгоднее на 100грн для эпика.На выходных скуплюсь на несколько налитых сотен)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:46

Re: Sense Bank

Процедура націоналізації банку Sense (колишній Альфа-банк) вже запущена.

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... dolak.html
alibob
 
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